在新冠肺炎疫情下，全球消費市場買氣急凍，華為總裁任正非首度公開證實，華為已下調第一季的營收目標，市場也傳出，華為本月也將陸續對供應鏈進行砍單，幅度上看3成，此舉恐影響聯詠(3034)OLED驅動器IC出貨量，進而衝擊第二季營運動能，聯詠今股價開低震盪，跌幅一度逾3.5%，股價最低達172.5元。

儘管大陸官方已宣稱全面復工、解封城，但終端市場恢復似乎不如預期，華為總裁任正非首度公開證實，華為已下調第一季的營收目標，在買氣銳減下，更傳出華為將在本月針對供應鏈砍單，幅度達3成，由於大陸最大面板廠京東方占聯詠驅動IC出貨一定比重，而華為即是向京東方採購面板，故一旦華為砍單，則聯詠勢必受到影響，第二季營運也增添風險。

華為智慧機為大陸龍頭、2019年在全球出貨也排第二，全年出貨量約2.4億支，但由於美國持續加大對華為牽制力道，華為智慧機銷售恐回歸自家大陸市場，加上疫情的關係，華為今年智慧機成長恐出現首度的負成長，更不排除會摔下2億支大關。

華為已經在3月底推出全新P系列5G旗艦智慧手機P40、P40Pro，搭載五顆鏡頭，並採用京東方AMOLED面板，導入的就是聯詠OLED驅動IC，在初期拉貨潮帶動下，聯詠3月合併營收58.11億元、首季營收更達168.91億元，均寫下新高水準，但第二季不排除在華為砍單下，影響到聯詠營運動能。

(時報資訊)