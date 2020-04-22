記憶體封測廠力成（6239）法說對營運後市釋出正向展望，預期第二季營收可望維持成長，全年營運挑戰新高。多家外資出具最新報告，同聲看好力成營運後市，維持既有評等不變、目標價則高低調整互見，由100～130元區間調整至118～129元。

不過，由於力成股價自3月中的近15月低檔反彈迄今已大漲45％，今（22）日平盤開出後調節賣壓出籠，一度下跌4.31％至93.3元，早盤維持逾3％跌幅，在封測族群中表現偏弱。三大法人調節力道亦明顯加大，上周合計賣超1389張，本周迄今已賣超達5034張。

力成總經理洪嘉鍮表示，由於各產品線需求仍相當強勁，第二季營運展望正向，預期營收可維持成長，並密切注意新冠肺炎疫情對下半年需求的潛在影響。董事長蔡篤恭表示，目前客戶下半年需求仍非常強，若疫情影響在公司預期內，今年營運仍有望改寫新高。

美系外資認為，力成在首季業績及營運展望出色，證實公司面對新冠肺炎疫情的應變能力，數據中心及固態硬碟（SSD）需求成長為驅動成長關鍵，下半年市場風險估可控。對此調升今年營收及每股盈餘成長預期，維持「買進」評等、目標價自100元調升至118元。

歐系外資表示，力成雖受匯損拖累，首季每股盈餘2.1元略低於預期，但受惠NAND Flash及SSD SMT成長帶動，使營收僅季減3％、毛利率及營益率維持高檔，表現優於往年同期。雖然手機需求轉弱，但在伺服器、網通及PC需求帶動下，預期第二季營收可望季增5％。

歐系外資預期力成上半年營收可望年增達30％。即使下半年動能轉弱，估第三季持平、第四季季減10％，全年營收仍會有不錯成長。將力成今明2年每股盈餘預期分別調升2.3％、4.2％，維持「優於大盤」評等、目標價自115元調升至120元。

亞系外資認為，在DRAM顯著回溫帶動下，預估力成第二季營收將季增5％、年增31％，上半年記憶體及邏輯需求強勁。雖然下半年展望保守，恐抵銷上半年強勁表現，仍看好力成長期營收及獲利成長表現，維持「優於大盤」評等、目標價129元不變。

另一家美系外資表示，力成首季業績表現符合預期、第二季營運展望樂觀，目前客戶需求為受新冠肺炎疫情影響。儘管下半年的需求回升程度及疫情影響仍具不確定性，但公司目前股價低於長期本益比，目前估值仍偏低，維持「加碼」評等，但目標價自130元下修至120元。

(時報資訊)