《日股》油價崩跌＋觀望財報 日經早盤跌1.2％ 11:592020/04/22 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原油價格再度出現歷史性的崩跌，促使投資人退出風險性資產，以及企業財報發布前的觀望氣氛使市場承壓，周三日股跌至兩周新低，由非必需消費品類股及科技股領跌，日經225指數早盤收跌1.20%，為19,050.33點。東證一部指數跌0.67%，為1406.42點。 任天堂逆勢上漲1.69%，因行動派投資者ValueAct Capital Partners宣布已建立逾11億美元的任天堂持股，看好新型娛樂產品將帶動其業績成長。 (時報資訊) #任天堂 #日股 #日經 #指數 #油價崩跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 首檔臺灣電動車指數上路 成分股出爐！ 15:412020/04/20 財經 需求疲軟 油價崩跌逾37％ 04:102020/04/21 財經焦點 《韓股》金正恩命危消息＋油價崩跌 韓股重挫2.62％ 12:162020/04/21 財經 富邦證兩ETN年度定審 行動通訊3成分股換血 13:042020/04/21 財經 《日股》油價崩跌＋觀望財報 日經指數早盤跌1.58％ 12:332020/04/21 財經 《基金》油價崩跌如何自保？低原油相關係數資產勝出 14:332020/04/21 財經 《日股》油價崩跌＋金正恩病危傳言 日經指數收跌1.97％ 15:402020/04/21 財經 油市噩夢！全球最大原油ETF暫停交易 美股重挫600點 21:322020/04/21 財經 《半導體》傳任天堂擬增產Switch遊戲機 旺宏Q2可望續旺 10:002020/04/22 財經 《盤中解析》美股、權王內外夾攻 台股再退一步 10:342020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 買10口原期…一夜慘賠550萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。