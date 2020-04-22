原油價格再度出現歷史性的崩跌，促使投資人退出風險性資產，以及企業財報發布前的觀望氣氛使市場承壓，周三日股跌至兩周新低，由非必需消費品類股及科技股領跌，日經225指數早盤收跌1.20%，為19,050.33點。東證一部指數跌0.67%，為1406.42點。

任天堂逆勢上漲1.69%，因行動派投資者ValueAct Capital Partners宣布已建立逾11億美元的任天堂持股，看好新型娛樂產品將帶動其業績成長。

(時報資訊)