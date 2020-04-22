豐祥-KY(5288)今年第1季營收年減5.8％，符合法人預期，不過，第2季由於客戶美國及義大利廠關廠，越南地區也受疫情及景氣影響出貨疲軟，預期4月的營收表現轉淡，第2季之後干擾變數多，全年營運要拚連3年創高將有難度。

豐祥-KY今年第1季在農曆年之後，越南當地車廠零件受大陸延後開工影響，出現斷鏈情況，不過，休閒車輛客戶在農曆年前積極拉貨，首季出貨正常，且休閒車輛毛利較高，因此，第1季營收12.63億元，年減5.8％，法人預估每股盈餘2元以上，符合預期表現。

雖然大陸零件斷鏈問題解決，營運4月恢復正常，不過，義大利3月下旬開始封城，客戶居家上班，3月底、4月初客戶美國Polaris、Arctic Cat因為疫情公告關廠，原本今年休閒車輛大客戶Polaris出貨年增上看5成，恐因關廠，出貨量將大幅下修。此外，新客戶哈雷在今年第3季新品項陸續量產，挹注休閒車輛動能，但因其他客戶出貨影響，整體的休閒車輛今年來高速成長恐將停滯。

豐祥-KY摩托車比重達6成以上，但越南4月開始配合隔離政策，車廠配合政策排休，加上當地景氣不佳，目前訂單能見度僅1周，5月後還要看復工狀況。

歐洲的醫療床及吊架客戶持續在追單，表現相對強勁，但部分零件來自於德國，目前部分訂單無法交貨，不過隨著德國宣布解禁，有機會逐漸恢復正常，法人估計今年歐洲市場仍持續成長。

(時報資訊)