隔夜美國原油期貨再度重挫、企業獲利前景黯淡，以及北韓領導人金正恩的健康狀況不明，使市場信心受挫，周三南韓KOSPI指數盤中跌1.31%，為1,854.70點，連跌第3天，今年來已下跌15.61%。

韓元跌0.53%，報1,236.3兌一美元。

油市嚴重供過於求的擔憂持續籠罩，周二美國6月期油收跌35.78%，為每桶13.12美元，盤中一度下挫68%、最低跌至個位數每桶6.5美元。歐洲布蘭特6月期油跌6.24美元或24.4%，收在每桶19.33美元，創下2002年月來新低價。

(時報資訊)