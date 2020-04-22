新生兒因為身體柔軟、行為活動能力還未建立，小兒科醫師都會提醒新手爸媽，不要讓孩子趴睡，以免發生窒息危機。但大陸有位新手媽媽，購買線上課程，想要訓練才3個月大的女兒趴睡，不過女兒「練趴」入睡過程中一直哭，她線上提問，結果得到「不是大哭就沒事」，結果放任孩子趴睡不適不理會，造成女嬰在兩小時後，被發現時已嘴唇發紫、沒有呼吸死亡。

綜合陸媒報導，這位新手媽媽上月購買線上付費課程，想要訓練寶寶趴睡，還加入VIP微信群組，方便向群組內的「老師們」提問。結果某天下午，這名母親上傳一段訓練女兒趴睡，但孩子趴著哭泣的影片，提問「這個哭聲是不是要去幫她翻過來呢？」但發問多次，都無人回應。

直到過了一段時間，這名媽媽詢問「沒聲音了，我怕她悶死」，群組內這時才有「老師們」回應：「不是大哭就沒事」，還有人開玩笑要這名母親放寬心，「你又可以追劇了」。

後來過了兩小時，這位新手媽媽要進房叫孩子起床喝奶，這時才發現，趴在床上的女嬰已經嘴唇發紫、沒有呼吸，不幸身亡。而這件事情爆發後，不少網友感到氣憤，除了認為這位新手媽媽太大意，也有人質疑這類線上課程的素質，認為應該要追究相關責任。

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(中時電子報)