國防部長嚴德發今(22)日赴立法院針對敦睦艦隊染疫案進行專案報告，嚴德發否認敦睦艦隊在航行過程期間，與其他友軍有過接觸，並再次說明敦睦艦隊雖與戰備任務有關聯，但細節不便說明。

針對民進黨立委王定宇指出敦睦航程中有「機密任務」，嚴德發於昨晚記者會時證實，敦睦艦隊的作戰艦確實在9日抵達左營軍港後，於12日、13日再度出港監控中共航空母艦遼寧號，執行守護海疆、國防等任務。

對於外傳敦睦艦隊染疫原因恐是執行「機密任務」時與友軍接觸所致，嚴德發今早對此否認。嚴德發再次強調，敦睦遠航就是軍事訓練，訓練項目除敦睦邦誼外，就是在相關海域做與海上戰略補給線、戰場經營的訓練，這些都是與台澎戰備任務有關，但細節不便說明。

但也有綠營人士指出，若國防部真的與友軍接觸，也會考量到與友軍的信任關係，否認到底。對於王定宇率先洩露「機密任務」，該人士則不以為然表示，「美國等友軍未來怎麼看待與這位立委的互信關係？」

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(中時電子報)