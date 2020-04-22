遠東航空公司3名空姐3年前製作「空服員的告白」影片，指遠航要求空姐吃飯幫長官倒酒水，且機艙老舊罔顧組員生命安全，之後並透過臉書分享影片，遠航憤而提告要求道歉，高院維持一審判決，認為詹姓、高姓及呂姓空姐合理查證後做適當評論，判決免道歉。

遠航指控3名空服員共同參與製作「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」影片，在2017年11月2日以臉書散布影片，並接受多家媒體採訪表示影片之內容為真實，引發民眾嚴厲批判遠航強迫空服員陪酒之聲浪，損害公司名譽甚鉅，3人要登報道歉以回復名譽。

刑事部分，高院審酌影片畫面及相關資料，認為空服員製作影片所做的事實的陳述，經相當的查證，且與勞動條件、乘客與組員飛航安全等表達意見，與公共利益有關是可受公評的事，未逾越合理評論的範疇，因此判決3人無罪定讞。

民事部分，高院維持一審判決，認定3人是基於遠航工會幹部及會員身分，對於空服員工作環境及空服員形象等可受公評之事，屬於憲法保障之言論自由之範疇而為適當評論，駁回遠航請求、判決3名空姐免道歉。可上訴。

(中時 )