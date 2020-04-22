敦睦艦隊爆發集體染疫，國防部長嚴德發自請處分，昨晚提到海軍在2月20日呈報計畫，經他本人核定，也在例行會議向蔡英文總統報告，總統表示尊重。國民黨立委鄭麗文上午在臉書表示，「蔡英文太荒唐！都給總統尊重就好了啊！」文末並註記「荒唐統帥」、「可憐軍人」、「究責要清楚」。

國民黨立委鄭麗文在臉書向蔡英文總統提出三點質疑，首先，中華民國三軍統帥只要尊重，不用拍板也不用決策，原來這麼好當；其次，海軍敦睦艦隊可否出航，國防部長決定後向三軍統帥報告，蔡英文只會說「尊重」？再者，敵人打過來，國防部提出應戰報告，蔡英文也只會說「尊重」嗎？

鄭麗文說，蔡英文說過「榮辱與共、一定全力支持國軍、最大的責任是提升軍人尊嚴」，現在看到國防部趕在外交國防委員會之前，臨時召開記者會，清理戰場、棄車保帥，國防部出事，蔡總統狂甩鍋、狂切割，放任軍人尊嚴被打趴在地上、被獵巫。

鄭麗文呼籲，蔡政府需就趕緊調查磐石艦的真相，也要立即補足其他軍種的防疫SOP與漏洞，另外，懲處名單要公正，不要只看親疏遠近、不要只看顏色正不正確，該負責的還是要負責，「中華民國三軍統帥請記得榮辱與共、支持國軍好嗎？」

(中時 )