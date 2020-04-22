國民黨立委李德維今天在立院司法法制委員會檢舉外交部長吳釗燮散布假消息，吳釗燮3月18日說台灣援助給美國10萬口罩，換取美國提供台灣30萬防護衣原料，但卻被媒體披露其實是我方向美國「購買」。法務部次長陳明堂表示，會帶回去交給業管機關處理，至於是不是假訊息，要認定以後才知道。

李德維指出，吳釗燮3月18日說台灣援助給美國10萬口罩，換取美國提供台灣30萬防護衣原料，當時大家都覺得相當欣慰，覺得台美關係有新突破，結果4月20日卻被媒體披露其實是我方向美國「購買」。

李德維質疑，對此，外交部也沒有回應，好像船過水無痕；調查局近期相關的重大訊息都是假訊息澄清，假如這次真的是部長說謊，明知不是真實的，還欺騙社會大眾，這更嚴重，因此他直接向法務部提出檢舉。

陳明堂表示，委員有提出檢舉，他會帶回去交業管單位處理。他也說明判斷假消息的基本原則，個案認定會去判斷「惡假害」，惡意、虛偽、危害個人或國家社會，這些來作為參考基準，接著再看個別法條處理。

(中時 )