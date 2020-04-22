趙天麟痛罵陳道輝隱匿 嚴德發認了：所以調職 12:062020/04/22 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長嚴德發表示已自請處分。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委趙天麟問國防部長嚴德發，前支隊長陳道輝說有4人沒通報，是不是隱匿。嚴德說說，這是隱匿，所以才調職，但為什麼隱匿，要調查。 趙天麟大聲表示，就為了這一個隱匿，全台灣雞飛狗跳，陳道輝哭哭蹄蹄，根本不是男子漢。陳道輝應該回報有官兵發燒，或請軍方用直升機戴去治療，不是為了陳道輝的面子，為了他的成功，就不回報。趙天麟強調，隱匿是有法律責任的。 (中時 ) #陳道輝 #隱匿 #軍方 #海軍 #嚴德發 #調職 也許您會感興趣 推薦閱讀 確診者12日身體不適 海軍15日說沒問題 16:412020/04/18 政治 獨》敦睦艦隊官兵營區隔離 最高階級是陳道輝少將 21:302020/04/18 政治 磐石艦官兵染疫全海軍遭罵翻 老海軍大反彈 09:002020/04/20 社會 名嘴爆料健康聲明書「官兵自己寫」 謝震武傻眼驚吐這句話 11:372020/04/21 娛樂 大佛發威？敦睦艦海軍趴趴走竟獨漏這縣市 13:562020/04/21 社會 密會綠委沙盤推演 綠委轟嚴德發：危機控管離譜至極、活該 17:422020/04/21 政治 敦睦艦隊染疫 嚴德發提4大缺失自請處分 21:302020/04/21 政治 嚴德發自請處分 蔡英文：待完整調查後進行相關人員懲處 21:452020/04/21 政治 嚴德發證實：遼寧艦通過巴士海峽 有執行機密任務 21:462020/04/21 政治 嚴德發找柯建銘兵推 藍委斥串供 04:102020/04/22 政治要聞 政治熱門新聞 軍艦染疫影響罷韓？港媒點出三關鍵稱韓恐再寫紀錄 - 政治 又說謊？軍方3度稱沒開放登艦 台商秀合照打臉 - 政治 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 - 政治 影》敦睦艦隊員引發國軍信任危機 蔡英文致歉了 - 政治 前敦睦支隊長陳道輝哽咽致歉 承認官兵發燒但判定感冒未回報 「絕未隱匿」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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