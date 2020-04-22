民進黨立委趙天麟問國防部長嚴德發，前支隊長陳道輝說有4人沒通報，是不是隱匿。嚴德說說，這是隱匿，所以才調職，但為什麼隱匿，要調查。

趙天麟大聲表示，就為了這一個隱匿，全台灣雞飛狗跳，陳道輝哭哭蹄蹄，根本不是男子漢。陳道輝應該回報有官兵發燒，或請軍方用直升機戴去治療，不是為了陳道輝的面子，為了他的成功，就不回報。趙天麟強調，隱匿是有法律責任的。

(中時 )