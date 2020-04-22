敦睦艦隊染疫，我國緊急協助帛琉大使館及帛方相關人員進行新冠肺炎病毒檢測，今天結果出爐，全部陰性。

外交部發言人歐江安表示，有關我駐帛琉大使館及帛方人員的武漢肺炎檢驗結果，帛琉衞生部長剛通知我國駐帛琉大使館，檢驗結果出爐，我駐帛琉大使館全體館團同仁及雇員共24人結果皆為陰性，安全過關。除大使館之外，另有24位帛方協助接待的工作人員也接受檢測，結果均呈陰性。

(中時 )