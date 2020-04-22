帛琉大使館及帛方人員 新冠病毒檢測全部陰性 12:102020/04/22 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自帛琉大使館臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敦睦艦隊染疫，我國緊急協助帛琉大使館及帛方相關人員進行新冠肺炎病毒檢測，今天結果出爐，全部陰性。 外交部發言人歐江安表示，有關我駐帛琉大使館及帛方人員的武漢肺炎檢驗結果，帛琉衞生部長剛通知我國駐帛琉大使館，檢驗結果出爐，我駐帛琉大使館全體館團同仁及雇員共24人結果皆為陰性，安全過關。除大使館之外，另有24位帛方協助接待的工作人員也接受檢測，結果均呈陰性。 (中時 ) #敦睦艦隊 #染疫 #帛琉大使館 #帛琉 #新冠肺炎 #病毒 #檢測 也許您會感興趣 推薦閱讀 法諾貝爾獎得主稱「病毒源自武漢」法官方一句話反駁 10:442020/04/18 國際 帛琉零確診我海軍造訪卻染疫 這家醫院要挖出謎底 16:062020/04/19 生活 復星新冠病毒檢測劑 獲美授權 04:102020/04/20 全球財經 敦睦艦染疫 專案釐清感染源 04:102020/04/20 政治要聞 果然令不出衛福部！ 04:102020/04/20 時論廣場 帛琉政府和我駐館今天起展開病毒篩檢規劃 11:462020/04/20 政治 磐石艦有額外行程？吳斯懷嗆國防部搞清楚這點：最遲中午前說明 09:592020/04/21 政治 不滿只叫海軍副司令道歉 段宜康嗆：想拿塑膠臉盆擋子彈嗎 11:372020/04/21 政治 分析家：美情報部門或已秘密監控陸病毒實驗室 20:532020/04/21 兩岸 工研院幫你看見殘留農藥 04:102020/04/22 地方新聞 政治熱門新聞 軍艦染疫影響罷韓？港媒點出三關鍵稱韓恐再寫紀錄 - 政治 又說謊？軍方3度稱沒開放登艦 台商秀合照打臉 - 政治 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 - 政治 影》敦睦艦隊員引發國軍信任危機 蔡英文致歉了 - 政治 前敦睦支隊長陳道輝哽咽致歉 承認官兵發燒但判定感冒未回報 「絕未隱匿」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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