英國倫敦經濟與商業政策署前署長、大陸人民大學重陽金融研究院研究員羅思義（John Ross）22日在陸媒《環球時報》撰文指出，新冠疫情在歐美蔓延至今，嚴重程度超出一些國家制定戰略決策能力。考慮到大陸人民為抗擊疫情所付出的努力與犧牲，一些人很難想像西方的情況，會比大陸疫情最困難時期，還要嚴峻許多倍，而事實就是如此。

文章表示，武漢市近日將新冠病毒感染死亡病例向上修正35％，因此，疫情高峰期間，大陸單日死亡病例最多為254例，美國迄發稿時為2395例。大陸人口是美國4倍多，計入人口比例，單日死亡病例的峰值，美國為大陸的40倍，英國更高達111倍。死亡病例總數，大陸4642例、英國15464例、美國32427例，美國死亡人數是大陸的30倍，而且還在上升。

死亡率對政治局勢的創傷性影響，在美國將表現得尤其嚴重。美軍在二戰、韓戰及越戰中傷亡慘重，但本土平民大規模死亡此前只有兩次：南北戰爭期間以及1918年的大流感期間。

羅思義強調，美國對這一災難的反應顯而易見，政府未能有效保護本國人民免受新冠病毒大流行危害，這一事實如果真相大白，將重大打擊美國的國家意識形態及國際聲望，因此對民眾隱瞞至關重要。同樣被扭曲的還有民主黨參選人的競選廣告，宣傳重點不是指責川普沒做好疫情準備，而是指責他向大陸「投降」。

文章說，在一些國家，公眾輿論已經明顯轉向，例如，近日在針對義大利民眾的一項民意調查中，當被問及將來應與哪個國家加強聯繫時，有36％的義大利人選擇了大陸，而30％的人選擇了美國。

在一些國家，一場激烈鬥爭正在進行中，結果尚未見分曉。例如，英國「親美派」試圖推翻此前允許華為參與5G網路建設的決定。但另一方面，英國其他政治力量也在尋求大陸幫助，4月2日到15日期間，共計1200萬套醫療防護用品從大陸運往英國。英國著名醫學雜誌《柳葉刀》始終直言不諱地支援大陸在應對新冠疫情方面的工作。

羅思義認為，在疫情危機最終見分曉前，無法判斷其對陸英關係的最終影響。英國政府正專注於應對疫情，不太可能認真考慮外交戰略與政策。有強力親美勢力試圖讓英國更嚴格地跟從美國的政策，例如推翻華為5G決定──這將損害英國的經濟利益；再比如過早地解除限制措施，這將造成一場公共衛生災難。

(中時 )