梅根與哈利封殺4英媒體

梅根和夫婿哈利為了捍衛隱私，反擊「扭曲、造假和無理入侵」的報導，已斷然宣佈，封殺《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）、《快報》（Express）和《鏡報》（Mirror）等4家英國媒體。

不過，據《每日郵報》報導，兩人這麼做不但震驚了白金漢宮，也因發審查言論的爭議。「我們感到震驚，」一名白金漢宮消息人士說，「他們根本不採納我們的建議。」

而親近女王的人士則感到憤怒，因為女王4月21日過94歲生日，但梅根夫婦偏偏就挑在她誕辰前夕，還有全英國正深陷新冠肺炎危機時，向4家英國媒體宣戰。上周末時哈利甚至說，英國的新冠肺炎疫情並沒有某些媒體所說的那麼嚴重。

梅根淡出英國王室後首度受訪

就在短短幾小時後，他們發佈了詳細的聲明，解釋為什麼要封殺這4家英國媒體和它們的電子報。而英國編輯人協會（Society of Editors）的莫瑞（Ian Murray）說，他們決定這麼做，顯然是要貶損那些經常提出令人不舒服問題的媒體。

他指出，儘管薩克斯公爵夫婦口口聲聲說，他們支持新聞自由，但採取的行動卻是要箝制言論，他們正在樹立令人遺憾的案例。他並強調，有關他們的正面報導多的是，而兩人帶頭為全球有錢有勢者示範，如何操縱並攻擊媒體。

(中時電子報)