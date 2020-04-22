疫情讓進出桃園機場的旅客銳減，連帶影響機捷營運，桃捷公司日前向交通部爭取納入補助範圍。不過，交通部今天坦言，捷運屬於地方自治事項，盼地方政府先編列預算救急，「自救人救」，如果後續情勢又有變化，交通部再來想辦法。

其實，4月15日立法院交通委員會中，立委趙正宇、許智傑、何欣純等人曾提案，將桃園機場捷運納入紓困範圍，當時要求交通部在三周內要給一個答案，目前全案正在交通部研議中，交通部未來打算請地方政府、捷運公司一起討論紓困。

不過，交通部坦言，政府財政資源有限，現階段當務之急，是協助交通運輸與觀光產業的公司、行號、自營商，以及從業人員度過難關；至於捷運，因屬地方自治的事業體，建議地方政府共體時艱，自助而後人助之，後續情勢如出現重大變化，交通部再找地方政府來共商解決方案。

交通部指出，高鐵運能減少逾四成，台鐵運量亦減少，但交通部並未針對雙鐵提供營損補助，且雙鐵亦有相關營運調整；過去中央已提供很大的資本，協助地方建設捷運，各地方政府亦有編列相關捷運預算，全國各地都一樣，盼地方政府掌握情況，做好應變，自負盈虧。

交通部以美國新一波的防疫紓困特別預算擴大為例，強調州政府也有提出需求，但美國還是優先把資源放在擴大醫療體系相關防疫經費、中小企業紓困預算等；台灣的作法也相同，希望中央、地方共體時艱。

桃捷公司昨指出，今年4月日均旅運量比去年下滑58％，其中A12、A13二個機場航廈站日均旅運量減少82％，機場航廈站票箱收入比去年同期短收1.75億元，桃捷公司已向交通部爭取將機場捷運比照桃園機場周邊相關產業，納入紓困補助範圍。

(中時 )