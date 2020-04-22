外資點名新冠疫情帶動的WFH居家辦公商機，將有助第二季機殼廠如可成(2474)和鎧勝-KY(5264)訂單需求升溫，法人估2家公司第二季營收年增都將呈正成長。在大陸生產線復工後，市場最擔心的是訂單，目前看來機殼雙雄的2Q訂單能見度都相對樂觀。

除了WFH商機外，中國供應鏈恢復正常後，可成自估今年第2季營收將大幅季增與年增，法人預估將季增14%、年增25%；受惠於成本管控改善措施，包括消化高成本庫存、折舊成本下滑等，可成重申第2季毛利率回升至30%的目標。可成今年第2季營收成長動能催化劑，包括受惠於居家辦公及線上課程需求，筆電與平板強勁成長，以及智慧型手機的銷售。

市場認為，下半年5G手機將上市，5G機種設計複雜度高，預計可成智慧型手機金屬邊框搭配玻璃背蓋的ASP將上揚，應有助於2020年下半年毛利率持續攀升，預估可成毛利率將從2019年的24.3%回升至2020年的30.5%，今年全年每股盈餘有望年增53%至新台幣22.33元。

至於鎧勝-KY隨大陸生產線復工，鎧勝-KY的3月營收大幅回升，受惠筆電與平板需求增溫，鎧勝-KY經營管理階層預估第二季營收將明顯優於上季，並有機會重返年成長軌道。本季因新冠肺炎大流行，居家工作與線上教育需求推升筆電與平板需求增，加上蘋果發表MacBook Air、iPad Pro新機，凱基預期，鎧勝-KY第二季營收將季增75％、年增3％，超乎預期，且因營收向上，帶動毛利率、營業利益率反彈，第二季營運將轉虧為盈。

(時報資訊)