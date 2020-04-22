智慧工廠設備廠—迅得(6438)及AOI設備廠-由田(3455)渡過第1季谷底後，營運可望自第2季攀升，其中迅得因獲台積電(2330)等廠商高階製程設備訂單，今年半導體AMHS營收可望較去年倍增，帶動公司今年獲利較去年倍數成長，由田受惠於PCB檢測設備訂單穩定，今年業績可望優於去年。

儘管新冠肺炎疫情延燒，對全球電子產業造成衝擊，迅得及由田因新設備佈局發酵，營運可望維持成長。

迅得第1季合併營收為6.46億元，年減18.72%，儘管第1季營收呈現年減，因產品組合不一樣，迅得初估，第1季獲利不會比去年同期差；從目前訂單來看，迅得表示，第2季看起來很樂觀。

迅得表示，公司未來營運重心在半導體及PCB，隨著半導體產業佈局進入收割期，2019年半導體設備佔迅得營收比重約10%到15%，營收約3到4億元，預估今年半導體相關營收可望拉升到6億至8億元，佔公司營收比重可望達20%，今年業績可望遠優於去年，公司內部目標是3年內半導體產品佔營收比重達40%到50%。

由田第1季合併營收為2.44億元，年減57.56%，隨著客戶陸續復工，由田目前客戶需求看起來還不錯，第2季業績會比第1季好。

由田表示，今年PCB業務除兩岸部分載板大廠有擴產需求，PCB製程檢測也將邁入全製程全線檢驗，在半導體封測端，公司也開發了晶圓級與面板級封裝RDL的檢測設備，公司PCB及半導體營收比重可望提升，加上FPD設備佔比降低，產品組合改善將有助於整體毛利率提升，今年業績可望優於去年。

(時報資訊)