據《上海證券報》指出，中國證券投資基金業協會最新數據顯示，截至2020年3月底，大陸境內共有基金管理公司128家，其中中外合資公司44家，內資公司84家；取得公募基金管理資格的證券公司、證券公司資產管理子公司共13家，以及保險資產管理公司2家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計16.64兆元人民幣，創歷史新高。

(旺報 )

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