中基協：3月公募基金規模16.64兆人幣 創新高 14:222020/04/22 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸公募基金管理規模最新統計達到16.64兆人民幣。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《上海證券報》指出，中國證券投資基金業協會最新數據顯示，截至2020年3月底，大陸境內共有基金管理公司128家，其中中外合資公司44家，內資公司84家；取得公募基金管理資格的證券公司、證券公司資產管理子公司共13家，以及保險資產管理公司2家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計16.64兆元人民幣，創歷史新高。 (旺報 ) #公司 #管理 #基金 #證券 #公募 也許您會感興趣 推薦閱讀 公司生意太好 再匯錢就報警 口罩原料公司怒出最牛公告 20:142020/04/18 社會 獨家》國防部通令：全軍現在起自主健康管理 20:502020/04/18 政治 專訪 董事長史綱 富邦投信力拚全球資產管理專家 04:102020/04/20 財經要聞 富蘭克林 基金大獎常勝軍 04:102020/04/20 產業特刊 摩根資產管理12檔基金 囊括各大基金獎30獎項 04:102020/04/20 產業特刊 史無前例 富達獨得三團體獎 04:102020/04/20 產業特刊 復華投信2020 奪18座基金獎 04:102020/04/20 產業特刊 創佳績 野村勇奪理柏七大獎 04:102020/04/20 產業特刊 台中西屯部分地區4／29停水15小時 10:402020/04/22 生活 陸公募基金規模16.64兆人民幣 創歷史新高 11:132020/04/22 兩岸 兩岸熱門新聞 入境北京廈門隔離21天、廣西28天 台商嘆隔離到懷疑人生 - 兩岸 - 旺報 「妹妹」整形卻像男生殖器垂掛 醫卻怪她胸部太大 - 兩岸 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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