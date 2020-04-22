民眾黨立委賴香伶、高虹安、蔡壁如、邱臣遠、張其祿今日於立院黨團辦公室召開記者會，重申過去民眾黨針對《新冠肺炎紓困特別條例》的意見，包含酷碰券不可獨厚特定電子平台業者等多項主張。

邱臣遠表示，在這次修法過程中，民眾黨要求經濟部1週內邀集各產業公協會及各地方政府進行分工討論，將其納入共同紓困管道，並架設融資診斷服務申請平台，系統化提供資訊，以利紓困分流，加速處理速度。

高虹安表示，台灣很多勞工都是臨時勞務契約、無一定雇主、自營作業、打零工等不穩定就業者，面臨疫情衝擊，導致合約中止。民眾黨主張勞動部應與各職業工會合作，設置單一窗口，簡化申請程序；更重要的是要加強宣導，讓勞工看得到也拿得到。

蔡壁如表示，申請的管道不夠暢通導致紓困的執行率非常低，1988專線服務的時間與人力不足。民眾黨要求經濟部1週內邀集各產業公協會及各地方政府進行分工討論，將其納入共同紓困管道，並架設融資診斷服務申請平台，系統化提供資訊，以利紓困分流，加速處理速度。

(中時 )