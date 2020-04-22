海軍磐石艦27官兵確診，專家小組召集人張上淳指出，有3個實驗室正在檢測磐石艦全員的血清抗體。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在政論節目解釋，假如是驗IgG抗體，結果為陽性，代表3月21日可能是第一波，艦上已爆發三波傳染。

謝宗學在政論節目「鄭知道了」解釋何謂抗體檢測，「大致分為IgM、IgG兩種抗體，IgM通常在感染後7天有時候就驗得出來，IgG要感染後14天才能驗出。」

謝宗學，指揮中心沒有說明要驗哪一種抗體，或許兩者都有，「假如是驗IgG又呈陽性反應，代表這個人可能是在14天前感染，以磐石艦第一位發燒的人是在3月21日來看，艦隊3月15日離開帛琉，推算下來3月21日可能就是『第一波傳染』。之後4月1日還有一個確診又有症狀的話，可能就是第二波，後面染疫的可能為第三波。所以軍艦上群聚傳染，以目前的時間序列看起來，可能就有三波傳染。」

至於為什麼軍艦只採檢有症狀官兵？謝宗學說明，因為軍艦在海上航行將近一個月，或許有人已經染疫又痊癒，所以後續去抽抗體比較能抓出真實感染人數。並強調一般民眾不用恐慌，「現在比較擔心的是他們周圍的人」。

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(中時電子報)