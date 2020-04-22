歌壇新秀輩出，近日出唱片的新人們齊聚中天綜合台《小明星大跟班》，接受殘酷的「陽台好聲音！歌壇新鮮人宣傳機會爭奪戰！」考驗，歌手必須先在門的後方演唱，受評審認可後，才有機會開門走出陽台露臉。現場邀請到音樂製作人游鴻明和丁曉雯，以及知名DJ群Dennis、瑪莉、馬克、圓圓、Woho等人，與主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）一起來講評。

許久沒在台灣露臉的游鴻明現身《小明星大跟班》，吳宗憲詢問：「今天怎麼會過來？」游鴻明笑回：「跟你還站在這裡的原因一樣，今天會來就是因為『不能飛』。」他坦言受到新冠肺炎疫情影響，無法出國工作，真的差很大！吳宗憲也透露，「我已經差不多15趟沒飛了！」

游鴻明透露女兒游宇潼準備出道，已經在著手寫歌。(中天綜合台提供)

游鴻明近年來在PTT成了出名的「國民岳父」，22歲的女兒游宇潼（Eileen）因大眼甜美的外貌，數度登上PTT表特版，且不僅外型出眾，游宇潼也遺傳爸爸好歌喉，引來眾多網友搶認「岳父」。吳宗憲也在節目上詢問游鴻明，是否有意讓女兒投入藝能界，游鴻明回答：「有！有！有！已經在醞釀中了！在寫歌了。」吳宗憲接著爆料，「那你知道你們家女兒和我家小女兒是好朋友嗎？」游鴻明驚訝回應：「真的嗎？我沒聽她說過。」Sandy忍不住笑回：「很丟臉吧？跟憲哥叔叔的女兒當朋友。」

歌壇新人荳荳為宣傳唱片，帶著單曲製作人陳大天一起上節目，結果兩人在門後才剛「現聲」，在場評審一臉錯愕，「男聲」頻頻走音，前幾句明顯找不到音準，讓眾人聽不下去，當陽台門一打開，發現那人竟是歌手陳大天，丁曉雯忍不住說：「你自己獨唱好好的，怎麼合唱變這樣？」陳大天坦言第一次當製作人很緊張，帶著歌手一起宣傳，希望可以把新歌推銷出去，吳宗憲當場笑虧：「一個是新人，一個是第一次當製作人，有一句話形容你們，玉石俱焚。」該集23日晚間10時中天綜合台播出。

(中時 )