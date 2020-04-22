海軍爆發疫情 國民黨要求蔡英文負責 13:232020/04/22 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文傳會主委王育敏（中）、副主委王鴻薇（左）及李永萍（右）質疑蔡英文總統身為三軍統帥只是躲在總統府，讓國防部扛責，應該立即出面向國人道歉。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文傳會主委王育敏（見圖）強烈質疑，蔡英文總統身為三軍統帥的只是躲在總統府，讓國防部扛責，應該立即出面向國人道歉。(陳怡誠攝) 針對海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國民黨中央22日召開「海軍染疫總統甩鍋？蔡英文應負責、道歉！」記者會，文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇及李永萍質疑蔡英文總統身為三軍統帥只是躲在總統府，讓國防部扛責，應該立即出面道歉，並強調此事不應該只有基層官兵扛責，三軍最高統帥必須負責，向國人道歉。 (中時 ) #道歉 #蔡英文 #海軍 #三軍 #敦睦 也許您會感興趣 推薦閱讀 海軍敦睦艦隊疑1官兵確診 高市衛生局證實接獲通報 13:002020/04/18 社會 敦睦艦隊確診者1人在嘉義 嘉義台南趴趴走兩天 23:222020/04/19 生活 敦睦艦隊24人確診 陳時中：現在很緊張… 04:102020/04/20 財經要聞 敦睦艦染疫 專案釐清感染源 04:102020/04/20 政治要聞 該道歉的是三軍統帥 04:102020/04/21 時論廣場 磐石艦有額外行程？吳斯懷嗆國防部搞清楚這點：最遲中午前說明 09:592020/04/21 政治 不滿只叫海軍副司令道歉 段宜康嗆：想拿塑膠臉盆擋子彈嗎 11:372020/04/21 政治 敦睦艦隊再增3例 1例為台南人黃偉哲憂疫情擴大 14:502020/04/21 社會 王定宇獨家洩密 藍委轟不道德 04:102020/04/22 政治要聞 敦睦艦隊染疫 蔡總統親上火線發表談話 10:252020/04/22 政治 政治熱門新聞 軍艦染疫影響罷韓？港媒點出三關鍵稱韓恐再寫紀錄 - 政治 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 - 政治 韓防疫民調六都墊底有理？媒體人拿她的經典名言反諷 - 政治 又說謊？軍方3度稱沒開放登艦 台商秀合照打臉 - 政治 前敦睦支隊長陳道輝哽咽致歉 承認官兵發燒但判定感冒未回報 「絕未隱匿」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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