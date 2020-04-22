文傳會主委王育敏（見圖）強烈質疑，蔡英文總統身為三軍統帥的只是躲在總統府，讓國防部扛責，應該立即出面向國人道歉。(陳怡誠攝)

針對海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國民黨中央22日召開「海軍染疫總統甩鍋？蔡英文應負責、道歉！」記者會，文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇及李永萍質疑蔡英文總統身為三軍統帥只是躲在總統府，讓國防部扛責，應該立即出面道歉，並強調此事不應該只有基層官兵扛責，三軍最高統帥必須負責，向國人道歉。

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