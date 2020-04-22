根據市調機構統計2020年3月全台最暢銷智慧型手機前十名中，Galaxy A系列即占有四名，在中階市場表現亮眼。台灣三星乘勝追擊，今(22)日宣布將推出Galaxy A31，為A系列再添生力軍。Galaxy A31搭載旗艦級6.4吋Infinity-U極限全螢幕、4800萬超高畫素4鏡頭、5000mAh電量等規格，並具有絕佳握感的時尚3D類玻璃背蓋設計，讓消費者打造星生活！

Galaxy A31搭載4+1顆鏡頭，包含4800萬畫素主鏡頭和800萬畫素123度超廣角鏡頭，輕鬆拍出超清晰美照、挑戰視野最極限；500萬畫素景深鏡頭，自然呈現散景唯美特效，滿足熱愛透過拍照分享生活的美拍一族；500萬畫素40mm微距鏡頭，讓消費者發掘生活中的隱藏細節。

相機內建多款趣味貼圖、風格圖章與濾鏡，一鍵設計出獨特的自我風格照片，上傳社群獲得愛心輕鬆寫意！Galaxy A31亦有「20種AI場景智慧辨識」及「瑕疵檢測」功能，拍出美照零失誤；AR貼圖功能則能讓消費者發揮想像力，創造出屬於自己的AR虛擬人偶，與親友互動增添更多趣味性。

Galaxy A31搭載6.4吋Super AMOLED Infinity-U極限全螢幕，極窄邊框與20:9螢幕比例，為熱愛玩手遊、追劇的消費者，帶來全新視覺體驗。Galaxy A31外觀以冰晶感格紋背蓋設計，運用幾何線條搭配3D類玻璃材質，呈現具未來感的光澤色調，推出「晶絢藍」、「晶絢白」、「晶絢黑」三色，以2020年Pantone色：經典藍作為主打色，沉穩內斂又優雅。

Galaxy A31內建6GB RAM和128GB ROM，另可支援micro SD最高擴充至512GB；搭載5000mAh電量並支援USB Type-C 15W閃電快充；支援杜比全景聲帶來身臨其境的3D環繞聲體驗！Galaxy A31支援螢幕指紋辨識與臉部辨識功能，雙重辨識功能快速又方便。

Galaxy A31將推出「晶絢藍」、「晶絢白」、「晶絢黑」三色，單機建議售價NT$9,990，將於 5月1日起在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路陸續上市

(科技)