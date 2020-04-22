民進黨台北市黨部前主委黃慶林，定今下午一點要到該黨中央黨部向黨主席卓榮泰陳情，檢舉某位主委候選人有全面送禮行為，黨中央能處理，導正亂象。

黃慶林曾任三屆台北市黨部主委、一屆中常委；他今日將帶著檢舉人的證物，請卓榮泰慎重調查本屆某位主委候選人全面送禮行為。

(中時電子報)