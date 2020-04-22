地方主委選舉爆疑雲？黃慶林下午要向卓榮泰陳情 12:242020/04/22 中時電子報 即時中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨主席卓榮泰。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨台北市黨部前主委黃慶林，定今下午一點要到該黨中央黨部向黨主席卓榮泰陳情，檢舉某位主委候選人有全面送禮行為，黨中央能處理，導正亂象。 黃慶林曾任三屆台北市黨部主委、一屆中常委；他今日將帶著檢舉人的證物，請卓榮泰慎重調查本屆某位主委候選人全面送禮行為。 影》敦睦艦隊員引發國軍信任危機 蔡英文致歉了 (中時電子報) #黃慶林 #卓榮泰 #陳情 #黨中央 #候選人 也許您會感興趣 推薦閱讀 後英時代 派系結盟恐重整 01:062020/04/18 政治要聞 答應接任中常委 韓國瑜：因高雄「叫天天不應」 13:272020/04/18 政治 韓國瑜守不住高雄嗎？她給3救命錦囊：穩了！ 15:212020/04/18 政治 身陷罷韓困境...韓國瑜一個舉動 網讚：這就是有情有義 10:372020/04/19 政治 黨中央如何助韓國瑜度罷免危機？謝龍介回應藏玄機 07:532020/04/20 政治 批這話沒邏輯！媒體人：國民黨中央開始為罷韓推責？ 15:162020/04/20 政治 獨》國民黨中央黨部局部搬家 革實院5月底前搬駐智庫 15:572020/04/20 政治 祥富水產全台分店欠薪倒閉 百名員工陳情新北市勞工局 17:292020/04/20 社會 5位縣市長中常委 江啟臣拍板 04:102020/04/21 政治要聞 丁允恭穿燒國旗衣 藍中常委提案促黨中央嚴正抗議究責 15:422020/04/21 政治 政治熱門新聞 軍艦染疫影響罷韓？港媒點出三關鍵稱韓恐再寫紀錄 - 政治 又說謊？軍方3度稱沒開放登艦 台商秀合照打臉 - 政治 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 - 政治 前敦睦支隊長陳道輝哽咽致歉 承認官兵發燒但判定感冒未回報 「絕未隱匿」 - 政治 影》敦睦艦隊員引發國軍信任危機 蔡英文致歉了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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