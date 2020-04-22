敦睦軍艦昨天新增1例、也是台南市第16例個案，確診者足跡曾到永華運動中心及成功大學光復校區打籃球，永華運動中心因採實名制，已匡列22位民眾居家隔離，另7名工作人員均有戴口罩須進行自主健康管理；成大光復校區高場西籃球場地區接觸者追出有11人，台南市衛生局掌控9位進行居家隔離，尚有2人需追蹤，呼籲17日下午3點至4點半1位社會人士及1位疑似學生盡速衛生局防疫專線2880180連絡。

衛生局指出，確診者曾由台南火車站搭乘計程車司機，透過警察局監視錄影帶等方式協尋，在4月21日14時尋獲司機，並確認該名司機於載送顧客時皆有戴口罩，目前健康情形良好，沒有出現上呼吸道或發燒的症狀，車輛部份業已進行全車消毒；衛生局請其配合戴口罩、勤洗手、量體溫，自主健康管理14天。

衛生局也呼籲，連日來網路社群媒體流傳一則「台南的粉絲要注意了，艦隊確診個案新增足跡」訊息，台南市政府鄭重澄清，該則內容為不實訊息，請民眾切勿任意散布不實訊息，以免受罰。敦睦艦隊所有官兵早在18日已全數由部隊召回前往檢疫所，根本不可能會有19、20日還在台南趴趴走的狀況，請民眾勿聽信或散布謠言。

磐石艦確診者在台南的疫調足跡已全部公布在市府官網「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)專區」，民眾可上網查詢。

(中時 )