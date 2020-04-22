台水公司第四區處今天表示，因應西屯區環中路管線改善工程，西屯區部分區域自4月29日零時至下午15時將停水15小時，將影響戶數1萬6620戶，停水期間設置5個臨時供水站，呼籲民眾前事先儲水備用。

台水公司第四區處表示，為進行西屯區環中路二段港尾子溪過橋段管線改善工程，必須停水施工，將原管線更換成耐震性高的可撓管，增加管線耐震及耐用性，減少道路震盪或地震造成管線破漏。工程將影響西屯部分區域停水及減壓，停水用戶數2萬345戶、水壓降低用戶數1萬475戶，共影響戶數1萬6620戶。

受影響停水有5個里，包括港尾里、西墩里、西安里、西平里、潮洋里。範圍包括：黎明路三段以南、港尾子溪以南、環中路二段以東、漢翔路以北、凱旋路以西；環中路二段以西、港尾子溪以南、中山高速公路以東、台灣大道三段以北；環中路三段以東、市政路以北、黎明路二段以西、台灣大道三段以南。

受影響降壓部分有西墩里、潮洋里、西安里、西平里、港尾里、鵬程里、逢福里、逢甲里、上石里、上安里、至善里及永安里。範圍包括：漢翔路以南、環中路二段以東、台灣大道三段以北、河南路二段以西、凱旋路以西、西林巷。

台水公司第四區處表示，5處臨時供水站設於福科路與黎明路三段交叉口的台中服務所；漢翔路與烈美街交叉口的文修停車場；西屯區衛生所與農會附設幼兒園中間空地的西屯市場；文華路86巷與文華路交叉口的逢甲夜市；市政北二路400號的潮洋里活動中心。

(中時 )