期貨「負油價」 中金：可能促進減產超預期 14:232020/04/22 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中金公司分析受到原油期貨價格影響，可能促進產油國的加速減產。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸中金公司指出，隨著20日WTI原油期貨的5月油價轉為負數，6月合約也遭到拋售，截至21日晚間10點跌至每桶15美元。雖然6月合約被拋售符合判斷，但下降時間點早於預期。 據新浪財經引述中金分析，短期市場過剩仍然嚴峻，OPEC減產難以平衡市場，近端合約仍然不具備做多條件，並指出在低油價環境下需要警惕2個訊號，一個是產油國減產可能超預期，另一個則是美國、加拿大可能在5月開始加速減產。 (旺報 ) #預期 #合約 #油價 #5月 #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 火金姑出沒請小心！飯店業者推友善賞螢 16:022020/04/19 旅遊 免煩惱 飯店提供多元母親節優惠方案 18:232020/04/19 旅遊 負油價投資 定期定額低油價受惠國新興亞洲基金 15:022020/04/21 財經 搶攻母親節送禮 內衣業者祭買1送1寵媽方案 15:452020/04/21 消費 確診人數趨緩 韓職5月5日開打 16:042020/04/21 體育 史上最黑暗1天！驚悚負油價 神人1句揭內幕 18:132020/04/21 財經 避免群聚 國中小新生可採線上、郵件報到 19:012020/04/21 生活 新光三越母親節史上最殺 滿3000送300 02:432020/04/22 消費 低油價 凸顯電動機車高月租費 04:102020/04/22 產業．科技 澎湖縣宣布外出強制戴口罩 縣府員工暫緩至高雄、台南出差 13:152020/04/22 社會 兩岸熱門新聞 入境北京廈門隔離21天、廣西28天 台商嘆隔離到懷疑人生 - 兩岸 - 旺報 「妹妹」整形卻像男生殖器垂掛 醫卻怪她胸部太大 - 兩岸 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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