大陸中金公司指出，隨著20日WTI原油期貨的5月油價轉為負數，6月合約也遭到拋售，截至21日晚間10點跌至每桶15美元。雖然6月合約被拋售符合判斷，但下降時間點早於預期。

據新浪財經引述中金分析，短期市場過剩仍然嚴峻，OPEC減產難以平衡市場，近端合約仍然不具備做多條件，並指出在低油價環境下需要警惕2個訊號，一個是產油國減產可能超預期，另一個則是美國、加拿大可能在5月開始加速減產。

(旺報 )