高雄市政府都發局長林裕益22日表示，建築營造業是各產業發展的龍頭指標，為了支持高雄市建築業界持續推出建案，避免影響工程進展，在新冠肺炎（COVID-19）防疫期間，高雄市都市設計審議委員會率先全國之先，推行「都市設計線上審議」視訊會議，避免各審議專家委員集會群聚的風險，又可確保申請案件審議不中斷，展現市府的服務效能。

林裕益指出，高市府各局處全面配合防疫作業，都發局也不例外，尤其，業管的各項申請案審議會議非常多，攸關都市發展及申請人權益，各項審議工作絕對不能停歇。

他說，從今年2月起，都發局即開始盤點各所屬業務單位進行分組，之後辦理「線上會議」、「異地辦公」、以及「居家辦公」等各項演練，目前已完成人力編組、分流與所需辦公廳舍的整備，以應萬一疫情擴大時，都發局各項民眾服務案仍可正常運作。

高雄都發局都市設計科長羅?元指出，高雄市都市設計審議委員會成立至今，每次都邀請各相關領域專家至少20人以上，共同參與審議，同時也請建築開發案的業主及建築師們到場簡報說明。以2019年為例，高雄都市設計申請建案共舉辦會議25場次，每場次出席人次約50至100人，全年出席人數超過2千人。

他說，為了因應防疫，避免長時間會議人員群聚於密閉空間，高雄市都設審議會從 3月以後，向委員會報告改變開會模式，調整為「線上視訊審議」，並從4月起，都市設計審議幹事會首先推行，是全國創舉。

羅?元科長說，推行都市設計「線上審議」，是為確保疫情期間，行政審議效能不中斷，避免影響建築業者開發案之推展，維持本市建設動能，以引領各項產業持續發展。

高雄都發局指出，為了打造高雄友善投資環境，已於2019年完成修訂都市設計規範，簡化了73%案件流程，縮短了50%審議時間，核發許可的時間更縮短75%；日商大和房屋工業及法商迪卡儂運動用品，去年更率團拜訪市府，對於行政效率的提升，表達高度肯定。

都發局表示，今年都發局更將製作「高雄市都市設計審議程序懶人包」，檢討「高雄市都市設計審議許可案件變更設計作業要點」，使案件流程公開透明，將可再縮短50%送件時間。

(工商 )