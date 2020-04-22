由李治廷、張雪迎、經超主演的陸劇《白髮皇妃》，27日將在中視晚間10點開播，李治廷、經超爭愛張雪迎，三角虐戀無極限。有著深邃五官的李治廷，扮起古裝陽剛味十足，劇中他飾演狂傲不羈的宗政無憂，愛上張雪迎所飾演的容樂公主，兩人首度合作卻很有CP感，李治廷的眼神帶電狂撩張雪迎，就連吻戲也浪漫爆表，李治廷回想起來這麼說「其實大家畢竟是演員，進入狀態很快，有NG，也會緊張，怕感情表達不到位。」張雪迎則是透露不會緊張，因為在片場大家都打成一片，沒有什麼距離感。

中視《白髮皇妃》李治廷、張雪迎吻戲浪漫爆表。（中視提供）

中視《白髮皇妃》李治廷、張雪迎許多精彩互動。（中視提供）

戲中除了有甜蜜也有虐心，李治廷透露，張雪迎在大紅帳那場瞬間白髮的戲格外深刻，也是他挑戰最大的一場，「因為大紅帳是全劇的重頭戲，雪迎在那裡頭髮都變成白色的，兩個人的情緒都很激烈，又很虐，加上當時的天氣很給氣氛，覺得很奇妙。」張雪迎穿著一身紅搭配白髮造型，過去雖未曾嘗試，但她越看越喜歡，尤其造型輔助下更投入到角色裡頭，整個情緒鼎沸激出精湛演技。隨著劇情李治廷也為愛服毒一夕白髮，自己覺得沒有違和感，但同劇組的經超卻會盯著他倆一直笑。

李治廷在《白髮皇妃》不光感情戲到位，更展現「功」力，本身就喜歡武功的他有不少動作戲，拍攝前特別接受武術指導，所以騎馬對他來說駕輕就熟，「做好措施的話不太容易受傷，當然皮外傷肯定會有一點，但是我很幸運，拍攝時都很順利，沒有受傷。」就連製作人張萌也說，他在打戲的表現十分漂亮，更透露他是唯一一個不帶劇本到場的演員，因為台詞前一天就背好。

《白髮皇妃》李治廷飾演狂傲不羈的宗政無憂，愛上張雪迎所飾演的容樂公主，兩人首度合作卻很有CP感。（中視提供）

李治廷、經超在陸劇《白髮皇妃》中爭愛張雪迎，三角虐戀無極限。（中視提供）

《白髮皇妃》導演李慧珠，有古裝偶像劇教母之稱，搭配強大的製作班底，整部戲美感強烈，古裝又不失時尚，就連道具也精雕細琢，劇情結合情愛糾葛，及宮鬥、身世之謎等元素，搭配上高顏質的男女演員陣容，算是一部賞心悅目的古裝劇，中視自4月27日起週一至週四晚間10點強力推出《白髮皇妃》。

(中時 )