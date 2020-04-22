行政院長蘇貞昌今天表示，行政院對於新冠肺炎疫情紓困超前部署，包括中低收入戶與弱勢、計程車司機與遊覽車司機等，有90萬人在本周會現金入帳，「不是不分貧富的大撒幣、通通有獎，而是發給有需要的人」。

蘇貞昌指出，立法院昨天已通過特別條例修正案，明天行政院會將通過追加預算1,500億元，24日他將在立法院報告並答覆質詢。政院不只防疫超前部署，紓困也超前部署，早已行政作業先行，許多事情安排好。

行政院長蘇貞昌召開記者會，說明肺炎紓困現金發放情形。(黃世麒攝)

在現金補助上，蘇貞昌說，87萬名中低收入戶與弱勢，每人每月補助1,500元共三個月，已有71萬人收到；10萬名計程車與遊覽車司機，每人每月補助1萬元發三個月，已有5.8萬人領到；100萬名自營業者一次發3萬元，本周將有10萬人領到；補助受創產業員工薪資四成三個月，本周將有3.7萬人領到，合計本周會有90萬人領到現金。

蘇貞昌上午率各部會首長召開「紓困振興進度記者會」，包括副院長陳其邁、秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka、政務委員龔明鑫、衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、文化部長鄭麗君、主計長朱澤民等人出席。

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