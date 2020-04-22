在美國威斯康辛州的紐斯斯農場（Nueske Farms LLC），最近誕生了一隻有兩個頭的小羊，而且兩個頭都能喝奶，目前正一天天成長茁壯中。

雙頭小羊出生於2020年4月5日，農場主人喬瑟林（Jocelyn Nueske）也很意外，他也是生平第一次看到這樣的新生羊。「當天有兩隻小羊出生，母羊生完第一隻後，有點有氣無力的樣子，我就介入幫忙母羊分娩，才發現新出生的小羊有兩顆頭。」

這隻羊有4隻腳、4隻眼睛，但耳朵、鼻子及嘴巴則各為2個，農場每年有700隻小羊出生，長這樣的小羊也是第一次看到。喬瑟林將小羊取名為雅努斯（Janus），代表羅馬神話中的門神、雙面神之意。但小羊因為兩個頭方向不同，目前還在訓練牠站立，所以還在用奶瓶餵奶。

喬瑟林表示，「獸醫說，頭蓋骨及腦都有兩個，頭以外的身體部分基本上是沒有問題的，但是4個眼睛中，有2個可能看不見，嘴唇則有唇裂與顎裂的問題，未來可能需要靠手術的方式治療。」他也不知道雙頭小羊可以活多久，但會盡力多照顧牠一些，把牠養在身邊。

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(中時電子報)