新冠肺炎已造成全球超過250萬人感染，死亡人數高達17萬人，但根據最新針對歐美地區所做的研究發現，空氣污染較嚴重的區域，感染新冠肺炎的致死率較高。

一直以來，大眾都知道空氣污染對人體的健康產生不良的影響，根據哈佛大學最新的研究，收集美國3000個郡空氣污染（PM2.5）的資料，對照感染新冠肺炎死亡的結果，做出資料分析。

分析的結果發現，PM2.5在每1立方公尺增加1微克，感染新冠肺炎的死亡率就增加15%。論文顯示大氣受污染的程度愈嚴重，民眾抵抗新冠肺炎的能力就會降低。

除了美國之外，德國哈勒-威登堡馬丁路德大學也進行相關的研究，地球科學教授亞倫（Yaron Ogen）表示，從衛星監測空氣污染的數據進行研究，到2020年3月19日為止，西班牙、義大利、法國及德國66個地區感染新冠肺炎的死亡人數，和二氧化碳的濃度息息相關。「全部4443例的死者中，有78%都是在二氧化碳濃度較高的地區生活，顯示空污和新冠死亡率有正相關。」

當然，在這波封城的風波下，世界各國許多的工廠都在停工狀態，也讓空氣品質稍微變好，但未來抑制空氣污染更嚴重化，也是各國努力的目標。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)