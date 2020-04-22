「三歲看大，七歲看老」是古人的俗諺，說明小孩在3歲時就能知道長大是什麼樣的個性，但根據最新的研究，不需要等到3歲，14個月大就可以。

馬里蘭大學、美國天主教大學及美國國立精神衛生研究所（NIMH）共同研究幼兒期孩童的「氣質」與成人後的性格是否有關聯，研究發現，許多幼兒在小時候的行動，與精神病理學風險一致。

研究中所謂的「氣質」，是指每個人對於感情及行動的反應。其中的一種「行為抑制(Behavioral Inhibition)」，就是嬰幼兒期顯現的氣質(temperament)之一，具行為抑制氣質的孩子較為退縮、害羞、面對新環境和陌生人特別感到緊張與苦惱，很容易陷於不安的狀態。

研究團隊選擇已出生4個月的嬰兒做為研究樣本，在嬰兒14個月大時，調查行為抑制的傾向，等小孩變成15歲的青少年、26歲的成人時，再做兩次進一步的評估。

研究發現，14個月大時有行為抑制傾向的劣兒，到26歲時變得非常內向，在16-25歲時幾乎沒有戀愛經驗，和親友的關係也很寡淡，甚至容易有憂鬱症及不安的傾向。

馬里蘭大學的教授奈森（Nathan Fox）表示，在長年和被實驗者的家人聯繫的情況下，對於這樣的結果感到驚訝，之後也會繼續研究下去。

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(中時電子報)