根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)電競筆電在美國第一季年增率達49%，大幅領先業界均值(18%)，更奪下電競筆電龍頭領導者地位。此外，今年首季全球第一季電腦市場，宏碁以6.3%全球市占率奪下第四名，同時在美國以7%的市占率創下自2013年來新高；此外，美國整體電腦市場雖下滑4%，宏碁在美國年對年則以24%的成長幅度領先產業品牌。宏碁早盤在NB族群中領漲。

宏碁電競筆電稱霸美國市場，第一季以25%的市占率獨占鰲頭，搶下銷售冠軍之位。宏碁積極耕耘電競市場，從產品、國際賽事到服務平台，推出完整的電競生態圈，致力提供玩家熱血遊戲體驗；此外，近期市場需求大增，宅經濟亦同時推動電競筆電的銷售，展現強勁動能。

全球第一季電腦市場部分受到疫情及農曆新年假期影響，出貨量下降9.8%；然而，因疫情的延燒導致遠距辦公、視訊學習人數增加，個人電腦需求大增，宏碁筆電3月份在美國零售市場取得佳績，其中Chromebook不但奪下市場冠軍，銷售更較去年增加2.8倍。

宏碁去年EPS 0.86元，公佈配發現金股息0.77元，配發率90%。因應新冠肺炎疫情的防疫，宏碁決定變更股東會地點，今年股東常會地點將由原定的台北富信大飯店移師該集團位於桃園龍潭的渴望園區會館。

(時報資訊)