在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，受惠於人身距離限制措施與居家令帶動的線上社交需求，社群媒體平台Snapchat母公司Snap第一季營收與用戶增長意外強勁，周二盤後股價飆升20.50%，報14.99美元。

Snap公布第一季營收年增44%，為4.625億美元，超出市場預估的4.29億美元。淨損3.059億美元，相當於每股虧損21美分，略較去年同期的淨損3.104億美元、每股虧損23美元縮小。經調整後每股虧損8美分，超出市場預估的每股虧損7美分。

Snapchat截至3月底的活躍用戶數年增20%，總計達到2.29億個，亦較去年第四季的2.18億個成長，並超出市場預估的2.25億個。第一季每用戶平均營收為2.02美元，高於去年同期的1.68美元。不過Snap表示，基於新冠肺炎疫情造成的不確定性，公司將不提供本季財測。

(時報資訊)