吳姓男子透過社群網站認識一名女子後，3年前約她到飯店房間聊天，她因長期壓力大無法入眠，服藥後昏睡，吳男竟趁機性侵；台北地方法院依用藥劑犯強制性交罪將吳男重判8年7月，高院改以乘機性交罪判刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

高院認為，檢察官提出之證據，不足以說服法官確信吳男有以藥劑對被害人強制性交犯行，基於罪疑唯輕原則，自應以客觀證據及被告的自白，認為吳男是對被害人乘機性交。

合議庭指出，吳男與被害女子為同業並於相約見面時，利用她昏睡意識不清不知抗拒之情形對她性侵，所為固應予譴責，但考量她先前曾以親暱語稱呼吳男，他因此難免誤會對方對其懷有情愫，且吳男並無前科紀錄，素行尚佳，並在高院審理中坦認犯行。

高院考量吳男與被害女子達成和解，並給付完畢，他又公益捐款10萬元給台北市家庭暴力暨性侵害防治中心，可認其本性非惡，犯後亦誠實面對，態度尚佳，確有悔悟，被害人也對給予吳男緩刑自新機會沒有意見，因此給予吳男緩刑5年宣告、暫不執行2年刑期。

(中時 )