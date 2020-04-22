梅雨季節將屆！台中市華南路與自由路口逢雨必淹，民眾數10年來怨聲載道，市議員林汝洲為民請命，邀集水利局等單位實地會勘，並積極爭取經費力求解決水患問題。水利局長范世億指出，治水是百年大業，要由地方與市府攜手共同整治大肚區的水患，落實治水最後一哩路。

林汝洲指出，去年8月間大肚區1個小時內，降下了86.5毫米的大雨，造成大肚區內各處大淹水，使區民飽受淹水所苦；加上近年來大肚山過度的開發，水土保持惡化，以至大肚山腳下的大肚區、龍井區、沙鹿區等，無論大小雨勢皆會淪為水鄉澤國。

市議員林汝洲著手與各局處爭取配合，積極改善大肚區內各大易淹水點；如日前已改善的興和路地下橋水溝工程、營埔一街抽水機設置、山陽里的大型擋土牆、新興里的阻水擋板等，相繼完成；但大肚區華南路與自由路口逢雨必淹，迄今仍未獲得解決。

林汝洲指出，因該路口附近排水量能有限，可連接的大型排水設施又相隔遙遠，他特邀集水利局副局長馬名謙、建設局養工處長彭岑凱，與大肚區長白峨嵋區長等，共同來解決大肚區淹水問題。馬名謙提出短中長程的改善計畫，短期由水利局審核相關的計畫書。

范世億允諾水利局將撥設計經費予大肚區公所，力求短期改善工程今年內施工！並將中長程改善計畫納入未來規畫中。林汝洲強調，華南路串接向上路的經費已分年編列，最快在110年開始動工；屆時華南路必將成為大肚區交通樞紐，治水工程已刻不容緩。

(中時 )