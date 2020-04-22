台東縣關山鎮民蘇漢彬10年前選擇在台東市區開設「品文設計廣告室」，招募一群7年級生組成設計工作團隊，接案充滿活力與創意，添購引進新穎的機器設備更是不手軟，如今新冠肺炎疫情爆發，蘇漢彬更是帶領團隊投入防疫行列推出「口罩暫存夾」提供1000份提供民眾免費索取。

這次「新型冠狀病毒」疫情漫延全球，政府宣導全民要勤洗手、戴口罩進行防疫大作戰。蘇漢彬以自己的專業和秉持社會責任心帶領團隊投入防疫行列，先前第1波推出的「防疫作戰病毒退散」，用創新設計思維推動全民防疫觀念。

針對餐飲、購物、住宿等商業空間，並以商家的需求進行思考，配合情境提供防疫標示說明，以活潑的手繪插畫風格搭配中英文標示，讓在地與外籍顧客安心消費，認知並配合相關防疫措施。

第波則是針對口罩熱度持續不退所推出的「口罩暫存夾」，除了暫停營業訂單工作，全力投入製作1000份提供民眾免費索取。蘇漢彬與團隊除了替暫存夾設計樣式外，還貼心標明口罩領取2.0版的貼心小叮嚀。

蘇漢彬利用店內新購置的500萬元瑞士製切割機裁切。蘇漢彬表示，大家幾乎每天都會隨身攜帶口罩，但是遇到暫時脫下口罩時，如何正確收納才不會讓口罩上的病菌污染口袋和隨身包包呢？所以才會思考製作「口罩暫存夾」希望讓民眾可以延長口罩使用期間，目前還有些數量，也會提供一些給偏鄉的民眾索取。

(中時 )