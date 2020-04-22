台泥是台灣傳統產業，首家承諾SBTi科學減碳倡議的企業，並在世界地球日(4/22)前夕，向SBT提交目標設定；台泥董事長張安平指出，台泥已啟動主要產品水泥、混凝土的碳足跡盤查，五月預計與環保署共同建置水泥產業的產品類別規則，申請台灣第一張水泥產品碳標籤，未來台泥產品對消費者負責，對地球負責，建構台灣水泥產品的環保新標準。

根據科學基礎減碳目標SBT提交的設定，預計2025年總排碳量較基準年2016年降低10.8%，達巴黎協定地球升溫控制在2℃之內目標。

台泥參與的國際科學基礎減量目標(SBT)，是由碳揭露計畫(CDP)、聯合國全球盟約、世界資源研究所與世界自然基金會共同推動的減碳平台，目前全球總共有859家企業加入，台泥是繼歐洲海德堡、拉法基及印度S三家水泥產業標竿企業，東亞及台灣第一家參與減碳倡議行動的水泥業者。

台泥指出，透過參與SBT的過程，一邊參考國際減碳作法，一邊檢視自身的減碳數據，發現現行台灣法規的限制，讓產業減碳效率與國際有所落差，這也是台泥下一階段將與公部門進一步溝通的重點方向。

張安平表示，「人類，是大自然的一部分。」「我們分享的是同一個地球，同一個命運。」。人類，從敬畏自然、敬拜自然，到向大自然學習、借用大自然的力量，忘了與大自然本是一體、更忘了只是向大自然的循環中暫時「借用」。張安平呼籲，在每一次的風暴、災難、潰堤、與驟雨過後，人類要學會尊重、懂得謙卑。

水泥及混凝土產品，在台灣仍不屬於消費者商品，無法適用產品碳標籤，為落實產業責任減碳，並與社會大眾溝通共同關注碳排議題，台泥指出，已將銷售佔比最多之第一型水泥及3000psi混凝土，在今年二月開始進行碳足跡盤查，進一步推動台灣水泥產品之碳排標準，申請產品碳標籤、以及下一階段的減碳標籤。

下一階段，台泥水泥產品從原料、製程、銷售、廢棄到回收，將盤檢對環境的潛在衝擊，並導入「生命週期評估」，利用大數據與AI智慧製程，提升產品排碳精密控管，達到循環轉型與科學減碳目標。

(工商 )