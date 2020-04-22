「大樂透」連摃21期 4/24頭獎上看6.8億 13:042020/04/22 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「大樂透」已連摃21期，4月24日頭獎上看6.8億元，是今（109）年以來最高的頭獎，另4月23日威力彩頭獎也上看3.2億元，高額獎金吸引消費者上門帶動彩券行買氣。 除了「大樂透」頭獎上看6.8億元再創今年新高，台彩表示，明（23日）晚開獎的「威力彩」頭獎上看3.2億元，因此，民眾路過彩券行不妨將2個遊戲一次買齊，說不定就是頭獎幸運兒。 (工商 ) #頭獎 #大樂透 #連摃 #彩券行 #來最高 也許您會感興趣 推薦閱讀 中選會通過罷韓案6月6日投票 01:062020/04/18 政治要聞 臺灣企銀 挺商家度難關 04:102020/04/21 產業特刊 臺企銀開辦小商家紓困貸款 04:102020/04/21 財經焦點 《傳產》想進台北額滿學區宅 新生國小89.7萬關卡最高 12:002020/04/21 財經 新竹SOGO母親節檔期拚業績 祭最高回饋33.8％歷年新高 16:292020/04/21 財經 大樂透今再摃 4／24頭獎上看6.8億元 23:432020/04/21 財經 大樂透又槓龜 下期頭獎上看6.8億元 00:112020/04/22 財經 中小企紓困 不排除加碼2000億元 04:102020/04/22 財經焦點 基隆市可申請急難救助金 最高3萬 04:102020/04/22 地方新聞 「大樂透」2.43億元頭獎 還等不到人領獎 12:412020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 買10口原期…一夜慘賠550萬 - 財經要聞 - 工商時報 油價破0慘劇5月重演！專家曝3大致命關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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