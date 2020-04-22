「大樂透」已連摃21期，4月24日頭獎上看6.8億元，是今（109）年以來最高的頭獎，另4月23日威力彩頭獎也上看3.2億元，高額獎金吸引消費者上門帶動彩券行買氣。

除了「大樂透」頭獎上看6.8億元再創今年新高，台彩表示，明（23日）晚開獎的「威力彩」頭獎上看3.2億元，因此，民眾路過彩券行不妨將2個遊戲一次買齊，說不定就是頭獎幸運兒。

(工商 )