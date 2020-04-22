民眾黨立法院黨團總召賴香伶表示，敦睦艦隊是不是會造成防疫缺口或形成社區感染，是現在民眾最關心的事情，不過國防部部長嚴德發昨天的回應完全避重就輕，她更質疑「難道國防部是中央流行疫情指揮中心外的一個特權嗎？國防部真是夠了！」

民眾黨今(22)日舉行記者會，對於敦睦艦隊官兵染疫的事件做出回應，立委張其祿指出，其實敦睦艦隊這個事件歸根究底，還是「系統失靈」上的問題為主，他也表示，國防與外交上或許有一些保密的需求存在，但是這並不是國防部部長嚴德發一個人的問題而已，「但我們不禁要問，在2月20日出港前，所有的準備工作與疫情指揮中心的關聯性到底是什麼？疫情指揮中心難道不需要知道嗎？指揮官陳時中的管轄範疇是不是能跨入國防外交領域？」這些都是其中的盲點，現在大家都覺得是國防部的問題，但其實基層官兵們自己經是受害者了。

張其祿也呼籲，民眾黨希望不要只是針對基層官兵做出「獵巫」的指控，整個層級系統上的失靈，才是最需要重視的，立委蔡壁如也認為，不應該去指責任何一個「特定受害者」，現在疑似出現防疫的破口，最重要的還是要趕快釐清源頭問題，「而不是透過道歉和部分懲處，來想辦法降低輿論熱度就了事」。

民眾黨團表示，先前已提出建議，希望將疫情指揮中心層級提升、指揮官的授權也要充分，否則就會產生指揮官指揮不了若干單位和部會的事；如今海軍疫情破口之事，正是驗證了之前的疑慮。賴香伶補充，面對問題是解決問題的第一步，國防部確實犯錯，「但防疫體系所出現的系統性的問題沒有解決，問題依舊存在」。

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(中時電子報)