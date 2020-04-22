信義區上億豪宅內暗藏私人招待所，本刊直擊常有大批辣妹進出，而歌手周興哲、名模錢帥君、林嘉綺，以及警界高官都是座上賓，消息曝光後，業主發出道歉聲明，向住戶致歉，未來不會再有任何聚會，並表示8月搬離。

中央流行疫情指揮中心4月9日下令全國酒店舞廳停業後，喜好夜生活的民眾隨即轉戰私人會館，不畏新冠疫情照常夜夜笙歌。本刊調查，這處私人招待所藏身在豪宅內隱密性極高，出入的人物各個大有來頭，包括警界高官，歌手周興哲、名媛錢德月、名模錢帥君、林嘉綺等人。

由於豪宅招待所出入份子複雜，讓住戶們鎮日提心吊膽，有苦說不出。住戶G先生投訴「他們都會Call來一群小姐，簡直是把豪宅當酒店！目前新冠肺炎疫情嚴峻，那些男女也都沒戴口罩，住戶擔心成為防疫破口，自身安全也堪憂。」住戶多次向警方求助都無效，原來連高階警官也是招待所的座上賓。

本刊踢爆這處信義區豪宅私人招待所後，業主上午11時許發出道歉聲明，因自家訪客造成住戶不便而「致上最深的歉意」，並表示「合約2020年8 月到期後，將會遷移，於此期間不再進行任何聚會」，也再次跟住戶致歉。

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(中時電子報)