海軍敦睦艦隊確診人數至今累計27例，且有陸續增加的趨勢，造成大眾人心惶惶。對此蔡英文總統今（22日）上午親上火線召開記者會表示，身為三軍統帥，國軍的事就是她的事、她的責任，讓國人承擔疫情風險，要向國人致上歉意，國軍這次要釐清真相、該正錯誤。

蔡英文表示，已經要求國軍趕緊把防疫漏洞快速補上，海軍除了疏漏，國防部昨天也初步列出4大缺失，等完整調查清楚後，自己絕對不會護短；現在國內外疫情緊張，一刻都不容疏忽，尤其是當前情勢，對岸軍事動作頻頻，遠航訓練是必須，疫情期間戰備演練還是要繼續進行，保持戰力戰備，也要求國軍堅守岡位，請國人繼續國軍給予支持鼓勵。

現場有媒體提問，檢討報告是否有訂定期限，最快何時才能釐清事情。對此蔡英文表示，完整報告需要跟當事人陳述，但由於現在有許多當事人都在隔離中，因此經過必要的研析後，讓當事人有陳述機會，全面調查後，就會向國人報告。

另外，此次敦睦艦隊的行動，是否有執行「機密任務」。蔡英文說，「這是艦隊歷年都有的演訓，而這個演訓算是非常重要的演訓，對於這次的任務，有一些比較特殊的任務，也不方便在公開的場合說，至於除了帛琉之外是否還有去其他地方，我的答案是沒有。」

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(中時電子報)