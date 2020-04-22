民眾黨立委賴香伶、張其祿、高虹安，邱臣遠、蔡壁如等人今日於立院黨團辦公室召開記者會抨擊，蔡政府應面對敦睦艦隊染疫，而非透過道歉和部分懲處，降低輿論熱度，卻不檢討體系失靈，讓基層官兵成為替罪羔羊。

國防部昨晚召開記者會，會中為敦睦艦隊爆發新冠肺炎多人確診事件，公布懲處名單，國防部長嚴德發向蔡英文總統自請處分，海軍司令劉志斌自請處分，海軍艦指部指揮官高嘉濱調職，海軍敦睦支隊長陳道輝少將調職。

賴香伶表示，3月26日便已向海軍了解敦睦艦隊的防疫措施，海軍回覆，上艦前已排除有任何身體不適者，並且備足口罩、酒精等防疫工具，也成立1日3次的回報機制。但就國防部提出的4點缺失，可以看出艦隊的防疫措施根本沒有「防疫如作戰」的整備。

張其祿表示，國防部與中央疫情指揮中心之間的協調及指揮出現了系統性問題。基層官兵只是奉命行事，反而是受害者。民眾黨團希望政府能盡速彌補此一防疫缺口。

蔡壁如質疑，目前公布3艘艦中，染疫人員都集中在磐石艦，另2艘為何都沒有？而檢疫後發現其中有3人已有抗體，依照潛伏期加發病期，很可能在上船前已經感染。

蔡壁如指出，依照返國的標準，武漢、歐美返國的像是寶瓶星號，有居家檢疫和居家隔離，為何這些軍艦返國卻沒有？國防部應在防疫方面全盤接受疫情指揮中心指揮，應組公共衛生專業的團隊進行調查。

(中時 )