日本《讀賣新聞》今（22）日報導，北韓早在2019年底就已決定，如果北韓發生緊急情況，將由金正恩胞妹金與正掌權，進行最高領導人職務。

北韓最高領導人金正恩遭美國有線電視新聞網（CNN）報導，接受心血管手術後「病危」，儘管消息尚未獲得證實，不過報導已經引起外界關注，誰將接任金正恩，繼承北韓大業。

韓國《中央日報》引述《讀賣新聞》指出，去年底於平壤舉行的朝鮮勞動黨中央委員會總會上就已決定，如果金正恩由於死亡等原因無法行使職務，「所有權限將轉由金與正代為執行。」

相關人士也透露，在那之後，「以金與正名義向黨政軍下達的指令多達數項。」3月3日、22日，金與正更以個人名義，針對兩韓關係、朝美關係發表評論，此舉被解讀為是在「對外彰顯自己的存在感」。

此外，觀察家認為，作為朝鮮勞動黨宣傳部長的金與正，可能早在去年底的總會上就掌握了人事任免權，升任勞動黨最核心的組織指導部第一副部長。

《讀賣新聞》指出，外傳去年底金正恩因高血壓、心臟病、糖尿病等疾病，健康狀況惡化，一組法國醫療團隊今年1月前往北韓，金正恩對金與正的權力交接進度也自那時起開始加速。

例如3月21日，金正恩勘驗飛彈發射試驗時，金與正也陪同出席，報導分析，金與正若要代替行駛金正恩的權力，就必須要掌握軍隊，而陪同勘驗的舉動很可能是她為了鞏固在軍中威信而進行的首要動作。

(中時電子報)