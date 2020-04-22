疫情衝擊宅在家，生活也要十分精彩！遠傳電信家用上網服務「遠傳大無線」推出全新方案，搭配4.5G家用上網分享器和OVO電視盒，月付699元，就能將近8,000元的設備0元帶回家，搭配遠傳friDay 影音還有半價優惠，等於用少少預算就能打造居家電影院！防疫期間即使在家線上學習、遊戲，或是影劇看到飽，宅在家裡一點也不無聊！

根據資策會的觀察指出，疫情期間包括居家娛樂、遠距教學等防疫商機皆十分可觀，尤其「零接觸商機」將持續帶動相關服務與需求，後勢持續看漲。同時，OVO電視盒也發現自今年1至3月以來消費者訂閱率持續提升，付費訂閱數成長27%。遠傳friDay影音的統計同樣顯示：2020年第一季每月線上付費用戶相較前一季平均成長2.5倍，整體觀影人數成長3成，且電腦與大螢使用比例成長15%。

遠傳大無線限期優惠，月租只要699元就能提供全家上網吃到飽服務，方案包括Dynalink 4.5G上網分享器(市價5,490元)、OVO電視盒(市價2,290元)還能 0元帶回家，更能以半價99元的價格加購遠傳friDay影音看到飽，再省1,200元，現在申辦現賺8,980元！家裡上網不用再牽網路線，取代固網的新產品讓室內時尚品味一次升級。

申辦「遠傳大無線」直接到遠傳門市，可以把２台設備帶回家，DIY安裝就可立即使用。門市申辦「遠傳大無線」699吃到飽方案，還能以99元的優惠價格加購遠傳friDay影音；若真的不想出門，也可以到網路門市申辦，也能獲贈遠傳friDay影音序號90天免費看，打造居家電影院，真的一指搞定！

(科技)