因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院全面啟動紓困2.0，陸續將發放1035億元的現金及開辦勞工個人紓困貸款，對象包括中低收入戶、弱勢、計程車及遊覽車駕駛等，行政院長蘇貞昌今表示，目前90萬人發放現金本周會陸續入帳，受創企業員工薪資補助部分；蘇貞昌強調，政府發放現金紓困不是不分貧富大撒幣、通通有獎，而是發給需要的人，協助度過疫情難關。

針對立法院昨三讀通過紓困振興特別條例修正案，蘇貞昌表達感謝，並表示追加特別預算明天將會在行政院會通過，後天親自到立法院報告預算案答覆質詢。蘇貞昌說，政院不只防疫超前部署，紓困也是超前部署，許多行政作業已先行做好準備。

立法院三讀通過紓困振興特別條例修正案條文，除同意特別預算追加1500億元，整體預算達2100億元，並授權行政院得視疫情需求，必要時得再追加2100億元。

對此，蘇貞昌說，疫情一直在發展，萬一現行匡列預算不夠，立法院已經先做條例預擬，當然沒常不希望疫情走到那一天，如果真的走到那天，條例已經有了，政院會超前準備，屆時有需要會進行，還是需要經立法院同意，希望協助各界盡速走出困境。

蘇貞昌說，政府發放現金紓困對象分為4部分，包括87萬名中低收入戶、弱勢，每人每月1500元，發3個月，已經有71萬人領到；10萬名計程車與遊覽車司機，每人每月1萬元，發3個月，已有5.8萬人領到；100萬名自營業者，一次發3萬元，今本周會有10萬人領到；90萬名受創業者，補助員工薪資4成，發3個月，另補助一次性營運資金，本周會有3萬7000人領到。

(中時 )