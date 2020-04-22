總統蔡英文今早終為磐石艦染疫事件道歉，不過國民黨革實院副院長游淑慧隨即在臉書PO出「海軍染疫事件」，臚列4月20日至今72小時的情形，酸說「出了事，由下開始扛」，黃金72小時本該是危機處理時間，但此案的72小時讓人看到「國防部擠牙膏」、「官場光速切割大挪移」文化。

游淑慧列出3天的主要情形，包括：

4月20日，第一時間，三軍統帥蔡英文重話要國軍檢討並道歉。

4月21日，第二時間， 國防部長坦承親自核定此次出行行程，且獲得蔡英文總統同意。

4月22日，第三時間，蔡英文總統親自道歉，改口國軍的事就是她的事，國軍很辛苦！

游淑慧說，嗯～官啊～出了事，由下開始扛！黃金72小時，本該是危機處理時間，但本案的72小時確讓我們看到「國防部擠牙膏」、「官場光速切割大挪移」文化。

此文一出，不少網友紛紛留言說「看了國防部長的談話，我才知道三軍統帥的功能只剩下『尊重』」、「身為三軍統帥第一時間就要出來道歉；不是等火越燒越大才出來道歉，當過兵都知道，敦睦艦隊沒有總統同意怎麼出港？」「急切割 (下屬頂罪)，這又不是第一次，更不會是最後一次……」。

(中時 )