新冠肺炎疫情持續延燒，大台南不動產開發商業同業公會捐贈台南市府200萬元協助防疫。台南市長黃偉哲22日上午出席記者會受贈、頒發感謝狀，感謝公會暖心義舉，與公部門並肩抗疫，感動直呼這是「患難見真情」。

公會理事長詹雅喨強調，防疫是全民的責任，不是市府的工作而已，願略盡綿薄之力拋磚引玉，盼民間企業一起響應，體現「取之於社會，用之於社會」的精神。

副市長許育典也表達謝意，這筆款項對市府防疫工作來說，無疑是打了一劑強心針，並承諾絕對將錢花在刀口上。他說，台南市為六都中確診病例最少，可惜受敦睦艦隊染疫影響，疫調工作明顯加重，未來將把款項投入防疫量能。

黃偉哲公布，目前市府已開設「台南市政府社會局嚴重特殊傳染性肺炎防疫愛心捐款專戶」，歡迎各界支持，並承諾將專款運用、公開責信，民眾若有疑問，可撥打06-2995686或洽詢社會局救助科，同舟共濟度過疫情。

(中時 )