桃園艦大副酒駕撞8機車 無保請回

海巡署桃園艦大副梁曉年，21日晚間9點15分酒駕衝入對向車道撞擊8輛停等紅燈的機車，造成6人輕傷，酒測值0.52mg／L，海巡署昨立即做出懲處，調離現職改為非主管職務，警訊後依公共危險罪移送士林地檢署複訊，檢察官中午12點多諭令無保請回。

35歲梁員昨與朋友在桃園艦停泊的台北港附近飲酒，獨自駕車返家，行經承德路、中正路路口，失控衝撞到對向車道，宛如打保齡球般直接撞上停等的機車，造成2男2女上救護車送醫，另外2人輕傷自行就醫，警方當場逮捕梁員。

海巡署得知消息，第一時間將梁記大過，調離非主管職務，由於他位階屬文職九等，等同警界三線一星，除了將面臨刑罰的處罰外，今年的年終獎金、考績獎金以及升級都將被取消，至少損失超過20萬元，檢察官複訊後諭令請回。

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(中時 )